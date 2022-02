Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartenzaun bei Unfall beschädigt- Flüchtiger hinterlässt Ölspur

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Sonntagmorgen (13.2.) zu einer Unfallflucht auf der Aktienstraße im Bereich der Einmündung Nordring. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Fahrer eines weißen Kleinwagen die Aktienstraße aus Richtung Nordring kommen. Im Bereich der Hausnummer 40 kam er, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Grundstückszaun. Eine Anwohnerin hörte gegen 10.00 Uhr einen lauten Knall und konnte aus ihrem Wohnhaus heraus den Fahrer eines weißen Kleinwagens beobachten, der sich den beschädigten Zaun anschaute, sich dann in sein Fahrzeug setzte und ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, wegfuhr. Vom Unfallort verlief eine deutliche Ölspur auf der Aktienstraße in Richtung Eschstraße und dann wieder zurück in Richtung Nordring. Die aufmerksame Zeugin konnte den eingesetzten Polizeibeamten das Kennzeichen vom flüchtigen Fahrzeug, sowie eine Personenbeschreibung des Fahrers nennen. Die Ermittlungen an der Halteranschrift gaben zunächst keine konkreten Hinweise auf den Fahrzeugführer. Gegen 15.15 Uhr meldete sich ein 31-Jähriger aus Kirchlengern auf der Polizeiwache Bünde. Dieser gab an, dass Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt zu haben. Weitere Ermittlungen zur Fahrereigenschaft und die Auswertung von Unfallspuren dauern noch an. In diesem Zusammenhang bittet das Verkehrskommissariat weitere Zeugen, die noch Angaben zum Unfallhergang und Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

