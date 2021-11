Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Hünningen - Kradfahrer kommt ins Krankenhaus

Ense (ots)

Ein 16-jähriger Kradfahrer aus Ense wurde am Donnerstag (25. November 2021) nach einem Alleinunfall auf der Füchtener Straße mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er verlor gegen 14.25 Uhr die Kontrolle über sein Krad und fuhr in den Straßengraben. (reh)

