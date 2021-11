Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Leicht verletzter Fußgänger - Polizei sucht Autofahrerin

Soest (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (25. November 2021), gegen 16.45 Uhr, am Ulrichertor ist die Polizei auf der Suche nach der Fahrerin eines weißen Autos. Ein 25-jähriger Fußgänger aus Soest gab gegenüber der Polizei an, dass er mit seinem Hund vom Rosengarten aus in Richtung Brunowall unterwegs war. Als er am Ulrichertor den Fußgängerüberweg überquerte, kam aus der Ulricherstraße ein weißer Wagen mit einer Autofahrerin herausgefahren und touchierte den Fußgänger. Nachdem sich die Autofahrerin bei dem leicht verletzten 25-Jährigen mit einer Geste entschuldigt hatte, setzte sie ihre Fahrt fort. Die Polizei bittet nun die Autofahrerin, eine namentlich unbekannte Zeugin, die bereits ein Autokennzeichen übermittelt hatte, sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell