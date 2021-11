Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.11.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Mit Minibagger hohen Sachschaden verursacht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Minibagger auf einem Parkplatz im Fünfmühlental unbefugt in Gebrauch genommen. Die Spurenlage vor Ort lässt darauf schließen, dass ein Unbekannter den seit mehreren Tagen am selben Ort, verschlossen abgestellten Bagger vom Transportanhänger fuhr und im Anschluss versuchte mit der gekarperten Baumaschine eine Infotafel aus dem Boden zu reißen. Dies gelang allerdings nicht. Nach dem gescheiterten Versuch wurde der Bagger wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht. Auch wenn die Infotafel dem ungewöhnlichen Angriff standhielt, entstand ein Sachschaden von circa 7.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bad Rappenau, unter der Telefonnummer 07264 95900 zu melden.

