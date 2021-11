Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.11.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: PKW zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter zerkratzte am Mittwochnachmittag einen in der Schlesienstraße in Mosbach geparkten BMW. Das Fahrzeug war in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Täter beschädigte den PKW indem er die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Hierbei entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Nach Diebstahl Zeugen mit Flasche bedroht

Am Donnerstagabend nahm ein Mann in einer Tankstelle in der Hauptstraße in Mosbach mehrere Getränke aus der Auslage und rannte, ohne zu bezahlen, hinaus. Mehrere Personen versuchten den Täter aufzuhalten, weshalb dieser mit eine Flasche um sich schlug um sie sich vom Laib zu halten und seine Flucht fortsetzen zu können. Personen kamen nicht zu Schaden. Wenig später konnte der 37-Jährige durch eine Polizeistreife an einer Bushaltestelle kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde das Diebesgut aufgefunden. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

