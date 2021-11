Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.11.2021

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Lauffen: Polizeirätin Estelle Teichgräber übernimmt Leitung des Polizeireviers

Führungswechsel in Lauffen am Neckar: Polizeirätin Estelle Teichgräber ist zum 1. Oktober 2021 an die Spitze des Polizeireviers Lauffen getreten. Damit tritt sie die Nachfolge von Polizeioberrat Jens Blessing an, der zu Beginn des Jahres die Leitung der Führungsgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg übernommen hat. Die 32-jährige Estelle Teichgräber kann seit ihrer Einstellung bei der Polizei im Jahr 2009 auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Nachdem sie als Polizeikommissarin für das Polizeirevier Eppingen im Dienst war, folgten mehrere Umsetzungen innerhalb des Polizeipräsidiums Heilbronn, unter anderem zu einer Ermittlungsgruppe und zum Führungs- und Einsatzstab. Beim Innenministerium hospitierte sie im Jahr 2017 im Referat für Personal- und Organisationsmanagement. Ein Jahr später absolvierte sie ihr Studium zum Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst. Zum 1. Oktober 2021 setzte Polizeipräsident Hans Becker die frisch ernannte Polizeirätin Estelle Teichgräber im Beisein vom Leitenden Polizeidirektor Thomas Lüdecke und dem Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Lauffen, Polizeihauptkommissar Joachim Geier, in ihr Amt ein. Joachim Geier hatte nach dem Weggang von Polizeioberrat Jens Blessings kommissarisch die Leitung des Polizeireviers Lauffen übernommen. Für die kommenden Aufgaben sprach der Polizeipräsident der neuen Revierleiterin sein vollstes Vertrauen aus und wünschte ihr viel Freude und Erfolg in ihrem neuen Revierbereich. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung musste die für den 19. November geplante Amtseinsetzung von Estelle Teichgräber in das neue Jahr verlegt werden. Mit 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt das Lauffener Polizeirevier für die Sicherheit von mehr als 80.000 Menschen. Im Jahr 2020 wurde durch das Polizeirevier 2.435 Straftaten bearbeitet, wovon 1.502 aufgeklärt wurden, was einer Aufklärungsquote von 61,7 % entspricht. Neben der Erfüllung der Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Ermittlung von Straftaten wurden im vergangenen Jahr 1.341 Verkehrsunfälle, davon 200 mit Personenschaden, bearbeitet.

Bildunterschrift: Polizeirätin Estelle Teichgräber ist die neue Revierleiterin in Lauffen. Polizeipräsident Hans Becker (links) setzte sie im Beisein von Leitendem Polizeidirektor Thomas Lüdecke und dem Leiter der Führungsgruppe, Polizeihauptkommissar Joachim Geier, (rechts) in ihr Amt ein. Foto: Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell