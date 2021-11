Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2021

Heilbronn (ots)

Öhringen: Festnahme nach versuchtem Raub

Nach einem versuchten Raub in Öhringen wurde ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen. Am Freitagmorgen, gegen 10.30 Uhr, sprach ein Mann einen 89-Jährigen auf dem Parkplatz bei der Markthalle in der Bahnhofstraße wegen Wechselgeld an. Als der Senior seinen Geldbeutel öffnete, versuchte der Tatverdächtige ihm diesen zu entreißen. Nachdem der 89-Jährige seinen Geldbeutel festhielt, kam es zu einem Gerangel, wobei es dem Tatverdächtigen gelang, ihm den Geldbeutel aus der Hand zu reißen und damit zu flüchten. Hierbei verlor er jedoch den Geldbeutel. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein 44-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen.

Am Sonntag, den 14. November, wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen, in Vollzug gesetzt und der 44-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Künzelsau sucht nun nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell