Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Kirchhardt: Auf Sattelzug aufgefahren

Ein Pkw überschlug sich am Donnerstagnachmittag in Kirchhardt nachdem er mit einem Sattelzug kollidiert war. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Chevrolet Orlando die Bundesstraße 39 / Heilbronner Straße. Nachdem der Mann mit seinem Wagen einen Lkw überholen wollte, diesen Vorgang aber abbrechen musste, prallte der Wagen gegen den Sattelzug. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden kann auf circa 20.000 Euro beziffert werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Kirchhardt gesperrt und der Verkehr wurde um die Unfallstelle herumgeleitet.

