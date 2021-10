Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet BMW-Fahrer nach Unfall um Kontaktaufnahme

Petershagen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der Quetzer Heide, bitten die Verkehrsermittler einen beteiligten BMW-Fahrer Kontakt zu ihnen aufzunehmen.

Der bisher unbekannte Fahrer hatte den Erkenntnissen zufolge gegen 3 Uhr morgens die Fahrbahn der "Quetzer Heide" in Richtung "Quetzer Heue" befahren. Zeitgleich war ein 15 Jahre alter Roller-Fahrer in entgegengesetzter Richtung auf der Fahrbahn unterwegs. Dieser musste nach eigenen Angaben dem BMW zur Vermeidung einer Kollision ausweichen und geriet dabei zunächst auf einen Grünstreifen und stürzte anschließend in den Graben. Dabei zog er sich offenbar leichtere Verletzungen zu. Der unbekannte Autofahrer stoppte zunächst, gab aber an in Eile zu sein. Daraufhin setzte er seine Fahrt in Richtung "Quetzer Heue" fort.

Der 15-Jährige sagte Beamten gegenüber, dass es sich bei dem benutzten BMW um einen weißen Kombi gehandelt habe. Der Fahrer sei etwa 45-50 Jahre alt gewesen und habe graue Haare mit einem Seitenscheitel gehabt.

Zur Klärung der Angelegenheit wird der Fahrer gebeten, sich bei den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 88660 zu melden. Auch Zeugen des Unfalls sind aufgerufen, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

