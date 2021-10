Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Randalierer greift Polizisten an

Bad Oeynhausen (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat in der Nacht zu Samstag in Bad Oeynhausen einen Polizisten angegriffen und leicht verletzt. Zuvor hatte der Randalierer an der Detmolder Straße auf zwei geparkte Autos eingeschlagen.

Anwohner hatten sich gegen 1.40 Uhr bei der Polizei gemeldet und von dem Randalierer berichtet. Als in der Folge die Besatzung eines Streifenwagens den Mann zur Rede stellen wollte, ballte der seine Fäuste und versetzte einem Beamten einen Faustschlag. Daraufhin brachten die Einsatzkräfte den Angreifer zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Erst danach beruhigte sich der 43-Jährige.

Zeugen berichteten anschließend, dass sie beobachtet hätten, wie der Mann zwei an der Straße stehende Pkw beschädigt habe. Nach Feststellung der Beamten waren an einem Ford Focus beide Außenspiegel beschädigt und ein Ford Ka wies diverse Kratzspuren auf. In Absprache mit einem Arzt sowie einer Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsamtes wurde der 43-Jährige noch im Laufe der Nacht in eine Fachklinik für seelische Gesundheit gebracht.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell