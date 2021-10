Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich bei Überholmanöver

Lübbecke (ots)

In Stockhausen ist am Sonntagabend ein Auto bei einem Überholmanöver in einer scharfen Kurve von der Straße "Am Esch" abgekommen. Der Wagen überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen. Der 37-jähriger Fahrer aus Laatzen und sein 27 Jahre alter Beifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke.

Den Feststellungen der Polizei zufolge war der 37-Jährige mit seinem VW Golf um kurz vor 20 Uhr in Richtung Alswede unterwegs, als er offenbar in Unkenntnis der folgenden scharfen Rechtskurve an der Einmündung mit dem Horstweg den Audi einer 22 Jahre alten Frau aus Espelkamp überholte. Im Kurvenbereich geriet der Golf nach links von der Straße. Die Audi-Fahrerin stoppte umgehend und schaute nach den Insassen. Neben der Polizei und einer Rettungswagenbesatzung war auch ein Notarzt zur Unfallstelle ausgerückt. Nach Beendigung der Unfallaufnahme durch die Polizei sorgte ein Abschleppwagen für den Abtransport des erheblich beschädigten VW.

