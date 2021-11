Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Weinsberg: Vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Mittwoch vergangener Woche (10.11.2021) entzog sich der Fahrer eines weißen Fiats 500 in Weinsberg einer Verkehrskontrolle. Polizeibeamte hatten auf der B39 eine Kontrollstelle eingerichtet, auf die der Mann gegen 12 Uhr zufuhr. Als er erkannte, dass er kontrolliert werden sollte, wendete der Mann den Fiat und fuhr davon. Eine Streife folgte dem Wagen in Richtung der Straße am Autobahnkreuz und stellte das Auto dort verschlossen aber mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Parkplatz eines Bau- und Gartenmarktes fest. Passanten berichteten den Beamten dann, dass ein Mann aus dem Auto ausgestiegen und in Richtung eines Fastfood-Restaurants geflüchtet war. Personen, die den Mann aus dem Auto steigen sahen und Angaben zum Fahrer machen können - insbesondere die Passanten, die den Polizisten den Hinweis auf den Flüchtenden gaben -, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Randale in Bankfiliale

Weil er von seinem Konto kein Geld abheben konnte, randalierte am Montagmittag ein 25-Jähriger in einer Heilbronner Bankfiliale. Der Mann war gegen 13.30 Uhr in der Bank in der Straße "Am Wollhaus" aggressiv gegenüber Mitarbeitenden geworden. Beim Verlassen der Bank lief der 25-Jährige an einer Frau vorbei und trat diese aus heiterem Himmel. Die unbekannte Frau wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 6437600 beim Polizeiposten Innenstadt zu melden.

Heilbronn: Laterne stürzt auf PKW - Zeugen gesucht

Eine Straßenlaterne stürzte am späten Dienstagnachmittag in Heilbronn auf einen geparkten VW. Im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Querstraße in Richtung der Haagstraße und kollidierte dabei mit der Laterne. Diese fiel durch den Zusammenstoß um und beschädigte dabei das nebenstehende Auto. Vermutlich handelte es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen LKW. Der Unbekannte meldete den Schaden nicht bei der Polizei oder dem Autobesitzer, sondern fuhr einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Fahrzeug in Flammen

Ein Volvo ging am Mittwochabend in Heilbronn in Flammen auf. Der Wagen stand am Abend in einem Innenhof an der Werderstraße. Um kurz vor 23 Uhr informierten Zeugen die Einsatzkräfte und berichteten, dass der Volvo brennen würden. Anwohner konnten mit einem Wasserschlauch ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Garage verhindern. Die Feuerwehr löschte schließlich das brennende Fahrzeug. Vermutlich war das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Heilbronn: Fahrradfahrer mit Auto kollidiert

Ein 16-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Heilbronn leicht verletzt. Der jugendliche Fahrradfahrer radelte gegen 15 Uhr auf von einem Radweg auf den Elsa-Sitter-Weg. Dabei übersah er vermutlich den dort bereits fahrenden Hyundai einer 42-Jährigen und stieß mit dem Auto zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Heilbronn: Nach Ladendiebstahl in die Zelle

Ein 22-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag nach einem Ladendiebstahl in einem Heilbronner Einkaufszentrum von der Polizei abgeführt. Der Mann hatte versucht Kleidungsstücke aus einem Laden zu stehlen und war dabei von Mitarbeitern gestellt worden. Der Fluchtversuch des 22-Jährigen wurde von den beiden Angestellten unterbunden, die dabei jedoch leicht verletzt wurden. Beim Eintreffen der Polizei gab der Mann zunächst falsche Personalien an, weshalb er die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten musste. Dort stellte sich heraus, dass der Ladendieb zur Festnahme ausgeschrieben war, weshalb der Mann bis zur Vorführung vor Gericht am Mittwoch in einer Zelle des Polizeireviers untergebracht wurde.

Neckarsulm: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Mittwochmorgen einen Unfall auf der Heilbronner Straße in Neckarsulm beobachten konnten. Dort waren gegen 7.45 Uhr ein weißer LKW-Kipper und ein blauer VW Golf zusammengestoßen. Da beide Fahrer angaben, der jeweils andere hätte die Fahrspur gewechselt, sodass es zur Kollision kam, bittet die Polizei Unfallzeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Weinsberg: Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in Weinsberg einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine 24-Jährige war gegen 8.15 Uhr in ihrem VW Polo auf der Stadtseestraße unterwegs, als ihr ein weißer PKW entgegenkam. Dieser touchierte den VW beim Vorbeifahren und hinterließ am Spiegel, der Seitenscheibe und im Lack an der linken Fahrzeugseite Schäden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf das weiße Auto oder seinen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

