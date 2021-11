Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Kocherstetten: Zimmer in Altenheim in Brand

In einem Altenheim in Künzelsau-Kocherstetten hat es am Donnerstagvormittag gebrannt. Gegen 8.30 Uhr löste eine Rauchwarnmeldeanlage aus und Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. In der Haller Straße brannte es im Bereich eines Heizkörpers in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übertreten der Flammen auf andere Räume verhindern. Alle 17 Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt. Vorsorglich waren neben der Polizei und der Feuerwehr auch Rettungswagenbesatzungen vor Ort, die sich um die evakuierten Personen kümmerten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die Ursache des Brand ist bislang unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell