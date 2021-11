Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag bei Igersheim. Die 69-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Bundesstraße 19 von Würzburg kommend und wollte gegen 13 Uhr nach links in Richtung Markelsheim abbiegen. Vermutlich übersah sie den aus Richtung Markelsheim kommenden Mercedes eine 30-Jährigen. Daher kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Pkw. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Mergentheim-Edelfingen: Fahrzeug zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte in der Nacht auf Mittwoch einen in Bad Mergentheim-Edelfingen geparkten Pkw. Der Renault Megan wurde am Dienstag gegen 18 Uhr in der Theobaldstraße in einem Hofraum geparkt. Als die Besitzerin am Mittwoch gegen 10 Uhr zu ihrem orange lackierten Fahrzeug kam, entdeckte sie mehrere Kratzer auf ihrer Motorhaube. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell