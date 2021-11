Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2021 mit einem Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg / Lauffen am Neckar: 40-jähriges Dienstjubiläum

Polizeioberkommissar Dieter Erath begann seine Polizeikarriere 1981 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Mit dem Abschluss der Ausbildung wurde er in den Streifendienst beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, der damaligen Polizeidirektion Ludwigsburg, versetzt. Nach der Versetzung im Jahr 1989 ins Polizeirevier Lauffen der Polizeidirektion Heilbronn folgten mehrmonatige Abordnungen zum Polizeirevier Flughafen in Stuttgart und dem Objektschutz der Landespolizeidirektion Stuttgart. 1995 stand der Wechsel zum Polizeiposten Schwaigern an, bis er 1997 in den Streifendienst des Polizeireviers Lauffen zurückkehrte. Der Aufstieg in den gehobenen Dienst erfolgte 2011 durch den 74. Qualifizierungslehrgang. Bisher verrichtete der Jubilar seinen Dienst in Lauffen am Neckar, wurde jedoch im September dieses Jahres zu der Verkehrsgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg umgesetzt.

Polizeipräsident Hans Becker überreichte dem Jubilar seine Urkunde und dankte ihm für seine Dienste für die Polizei in den letzten vier Jahrzehnten.

