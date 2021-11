Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Brennender Kinderwagen

Ein brennender Kinderwagen löste am Dienstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes aus. Gegen 16.30 Uhr setzten Unbekannte einen in der Asylbewerberunterkunft in der Löffelstelzer Straße abgestellten Kinderwagen in Brand. Durch die Rauchentwicklung wurde der Feueralarm ausgelöst. Ein Bewohner konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Es entstand lediglich Sachschaden an dem Kinderwagen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund liegt zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht vor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstag, den 11. November, und Freitag, den 12. November, einen Pkw in Lauda-Königshofen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem in der Ölbergstraße abgestellten Auto und verkratzten die Frontscheibe mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda, Telefonnummer 09343 62130, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell