Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit vier Verletzten

Büren (ots)

(CK) - Am Donnerstagnachmittag (26.08., 14.20 Uhr) war eine 45-jährige Frau aus Büren mit ihrem Mercedes auf einem Feldweg in Richtung L 776 unterwegs. Sie beabsichtigte, die L 776 in Richtung K 37 zu befahren.

Bei Einfahren in den Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Ford Mondeo einer 58-jährigen Bürenerin, die auf der bevorrechtigten L 776 unterwegs war und aus Sicht der anderen Frau von links kam.

Bei diesem Unfall wurden die beiden Autofahrerinnen sowie die Beifahrerin der 58-Jährigen schwer verletzt. Ein 31-Jähriger, der sich ebenfalls in dem Mondeo befand, erlitt leichte Verletzungen.

Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand Totalschaden in Höhe von 11 000 Euro.

Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 776 komplett bis 16.10 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell