Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall - zwei Schwerverletzte

Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstagnachmittag (26.08., 15.15 Uhr) befuhren ein 32-jähriger Mann aus Bad Driburg mit seinem Mercedes Citan und ein 26 Jahre alter Detmolder mit seinem Mitsubishi in genannter Reihenfolge die B 64 (Driburger Straße) in Fahrtrichtung Bad Driburg.

Der vorausfahrende Mercedes-Fahrer musste etwa 500 Meter vor der Einfahrt zur K 1 verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der dahinter fahrende Mitsubishi-Fahrer fuhr in dieser Situation auf das Heck des Mercedes auf.

Bei diesem Unfall wurden beide Autofahrer schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurden sie in das Brüder Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell