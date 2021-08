Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher unterwegs

Paderborn (ots)

(CK) - In der Nacht zu Donnerstag (26.08.) waren in Paderborn Einbrecher unterwegs.

Am Marienplatz brachen die Täter gewaltsam in die Innenräume einer Arztpraxis ein und entwendeten aus den Innenräumen unter anderem Bargeld.

An der Straße Kamp drangen die Einbrecher in die Räume einer Rechtsanwaltskanzlei ein. In den Innenräumen durchsuchten sie Schränke und andere Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Zu einem Einbruchsversuch in eine weitere Rechtsanwaltskanzlei kam es in der Friedrichstraße. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und versuchten danach, die Tür zu den Büroräumen aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Unverrichteter Dinge flüchteten sie wieder in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht für diese drei Taten Zeugen. Wer hat an in der Nacht zu Donnerstag an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht, Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

