Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Güttingen, Lkr. Konstanz) Tödlicher Wohnungsbrand (08.11.2021)

Radolfzell-Güttingen (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 22.25 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Durchenbergstraße in Radolfzell-Güttingen, bei dem eine Person zu Tode kam. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Die alleinige Bewohnerin befand sich nach Angaben von Zeugen in der Wohnung im Erdgeschoß und konnte diese nicht mehr rechtzeitig verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits starker Rauch aus der Wohnung, stellenweise waren offene Flammen erkennbar. Unter Atemschutz gelang es der Feuerwehr, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und schlussendlich zu löschen. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde in der Wohnung eine Leiche festgestellt. Die Brandermittlungen wurden noch in der Nacht durch Beamte der Kriminalpolizei übernommen und dauern derzeit noch an. Der geschätzte Sachschaden dürfte bei über 100 000.- EUR liegen.

