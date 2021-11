Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Außenspiegel abgeschlagen - Zeugenaufruf (07.11.2021)

Schramberg-Sulgen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr wurde in der Eckenhofstraße an einem geparkten weißen VW Passat der linke Außenspiegel abgeschlagen. Zur Klärung dieser Straftat ist die Polizei auf Hinweise angewiesen. Wer zum besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter 07422/27010 zu melden.

