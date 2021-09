Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall, Motorradfahrer gestürzt

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Königswinter die L 257 (Siebenkurven) in Bad Hönningen und verlor im Verlaufe einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell