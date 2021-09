Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57581 Katzwinkel, Knappenstr. / Alte Schulstr. (ots)

Am Di., 14.09.2021, gegen 09:10 Uhr, befuhr eine 66-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW-Up die leicht abschüssige Knappenstraße in Katzwinkel in Richtung Wingendorf. In Höhe der Einmündung zur Alten Schulstraße wurde sie plötzlich durch die tiefstehende Sonne geblendet und konnte dem Straßenverlauf (Linkskurve) nicht mehr folgen. Der Pkw kam leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der spitz zulaufenden Grundstücksmauer des Anwesens Alte Schulstraße 2. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam ca. 15m nach dem Anstoß auf dem Dach zum Liegen. Die 66-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 8000,-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell