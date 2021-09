Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer

Bad Hönningen (ots)

Am Montagabend meldeten Zeugen der Linzer Polizeiinspektion, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Bad Hönningen hielten sich mehrere Jugendliche auf, die randalieren würden. Unter anderem hätte ein Junger Mann gegen einen Pkw getreten. Wie die Ermittlungen ergaben, waren eine 20-jährige Heranwachsende aus Linz und ein Jugendlicher aus Bad Hönningen in Streit geraten. In dessen Verlauf beleidigten und bespuckten sie sich gegenseitig. Der Junge soll gegen den Pkw der Frau getreten haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

