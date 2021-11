Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ehrlicher Autofahrer meldet Beschädigung

Mercedes gesucht (05.11.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Auto angefahren hat ein Mann am Mittwoch gegen 16 Uhr in Bad Dürrheim auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in der Schwenninger Straße. Ein 85-jähriger stieß beim Einparken mit einem VW Golf Cross gegen einen rotbraunen Mercedes mit "VS"-Kennzeichen und beschädigte ihn hinten rechts. Da dessen Besitzer nicht auftauchte, ließ er das Kennzeichen zunächst im Schuhgeschäft ausrufen und ging dann wieder auf den Parkplatz zurück, wo das Auto mittlerweile nicht mehr stand. Der pflichtbewusste Senior meldete den Vorfall bei der Polizei, hatte sich aber das Kennzeichen des Autos nicht gemerkt und auch nicht notiert. Er wusste nur, dass es sich um ein kleineres Mercedesmodell handelte. Die Polizei sucht nun den Mercedes, damit der Schaden reguliert werden kann. Der Besitzer wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 / 92948-0, zu melden.

