Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein-Emmertshof: Diebstahl aus Wohnhaus

Drei Unbekannte gelangten am Dienstagmorgen in ein Wohnhaus in Neuenstein-Emmertshof und entwendeten Wertsachen. Die Täter durchwühlten zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr mehrere Schubladen und klauten Schmuck im Wert von mehr als 2.000 Euro sowie ein Sparbuch. Im Anschluss flüchteten sie mit einem dunkelblauen VW Golf in unbekannte Richtung. Die Frau und einer der Männer werden wie folgt beschrieben: Frau: Zwischen 20 und 25 Jahre alt, lange schwarze Haare, schlanke Figur, trug komplett schwarze Kleidung und eine schwarze Wollmütze. Mann: Zwischen 20 und 25 Jahre alt, trug eine Blue-Jeans, grau-weiße Sneaker, einen weißen Pullover, eine schwarze ärmellose Weste sowie eine schwarze Wollmütze. Zum dritten Täter liegt keine Beschreibung vor. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell