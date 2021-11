Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Nach Unfall mit E-Scooter verletzt

Eine 26-Jährige stürzte am Donnerstagabend in Heilbronn von einem E-Scooter. Die junge Frau fuhr gegen 23 Uhr auf der Stedinger Straße, wo sie alleinbeteiligt vom Roller fiel und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Fahrerin muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn: Prügelei zwischen mehreren Personen

Dem Polizeirevier Heilbronn wurde am Donnerstagnachmittag gemeldet, dass sich auf dem Berliner Platz sieben Personen prügeln würden. Die anfahrenden Streifen trafen gegen 17 Uhr drei Personen an, die an der Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen. Einer der Männer war leicht verletzt, weshalb er von Rettungskräften versorgt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Heilbronn: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Ein Unbekannter verursachte zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag rund 4.000 Euro Schaden an einem in Heilbronn geparkten Pkw und flüchtete. Der geparkte Audi A5 wurde am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Liebigstraße abgestellt. Am Donnerstag gegen 13 Uhr wurden dann mehrere Kratzer und Eindellungen sowie Gummiabrieb am linken vorderen Kotflügel entdeckt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07311 74790, zu melden.

Heilbronn: Pkw bei Unfall überschlagen

Der Opel eines 42-Jährigen überschlug sich am Mittwochabend in Heilbronn. Gegen 17.45 Uhr fuhr der Mann auf der Neckartalstraße in Richtung Lauffen, als er kurz vor der Abzweigung Horkheim vermutlich aus Unachtsamkeit mit dem vor ihm fahrenden Skoda einer 58 Jahre alten Frau kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Skoda nach links auf den Abbiegestreifen abgewiesen. Der Opel kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Durch den Unfall wurde auch auch noch ein Lkw beschädigt. Der 42-jährige Opel-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Neckarsulm: Diebstahl aus Parkhaus

Mehrere Arbeitsgeräte wurden am Mittwoch aus einem Parkhaus in Neckarsulm entwendet. Die hochwertigen Werkzeuge wurde zwischen 8 Uhr und 14 Uhr aus dem Parkhaus einer Konzernzentrale in der Rötelstraße gestohlen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Lkw-Fahrer schnitt am Mittwochabend mit seinem Gespann in Neckarsulm einen Pkw und flüchtete. Der Lkw befuhr gegen 18 Uhr die Nordtangente und wollte an der Einmündung zur NSU-Straße nach rechts abbiegen. Hierbei befuhr er die linke von zwei Rechtsabbiegespuren. Rechts neben ihm fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Renault Twingo. Während des Abbiegevorgangs schnitt der Lkw die Kurve und beschädigte das Fahrzeug des jungen Mannes. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Gespann in Richtung Heilbronn davon. Zeugen die Hinweise zum Unfall oder dem Lkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: 27.000 Euro Schaden nach Unfall

Ein hoher Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag in Neckarsulm bei einem Verkehrsunfall. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die Binswanger Straße in Fahrtrichtung Erlenbach. Gegen 12.30 Uhr erlitt der Fahrer nach eigenen Angaben einen Krampf im Bein, weshalb sein Laster beschleunigte und in den Gegenverkehr geriet. Dort versuchte der entgegenkommende Fahrer eines VW-Transporters einen Zusammenstoß durch Ausweichen zu vermeiden. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass sich die beiden Fahrzeuge berührten. Der 73-Jährige kollidierte anschließend mit einem Baum. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Neckarsulm: Zeugen nach verdächtiger Wahrnehmung gesucht

Das Polizeirevier Neckarsulm wurde am Donnerstagvormittag in die Erzberger Straße in Neckarsulm gerufen. Zuvor hatte ein Mädchen ihren Angehörigen mitgeteilt, dass sie dort gegen 11.15 Uhr auf ihrem Nachhauseweg aus einem Auto heraus von einem Mann angesprochen worden sei. Der Beifahrer des angeblich mit mehreren Personen besetzten Fahrzeugs sei ausgestiegen. Das Mädchen lief nach Hause und schilderte dort ihre Wahrnehmung. Zur Verifizierung des Sachverhalts werden nun Zeugen gesucht. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 07132/93710 beim Polizeirevier Neckarsulm melden.

Untergruppenbach: Flüchtiger festgenommen

Ein 22-Jähriger flüchtete am Donnerstagnachmittag vor der Polizei und wurde im Anschluss festgenommen. Der Mann wurde gegen 16.15 Uhr mit seinem VW Polo durch eine Streife der Verkehrspolizei Weinsberg auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Untergruppenbach und Weinsberg/Ellhofen entdeckt. Er sollte auf dem Park- & Ride-Parkplatz in Weinsberg kontrolliert werden. Dies wurde ihm mittels Anhaltesignal "BITTE FOLGEN" angezeigt. Zunächst fuhr er dem zivilen Streifenwagen hinterher. Beim Abbiegen in den Parkplatz beschleunigte er seinen VW und wollte in Richtung der Autobahnauffahrt flüchten. Da die Beamten sofort die Verfolgung aufnahmen, bog er unvermittelt in das Betriebsgelände der Autobahnmeisterei ab, stoppte den Polo und flüchtete zu Fuß. Durch eine Fahndung mit mehreren Streifen, dem Einsatz einer Drohne und der Hilfe von Fußgängern, konnte der Mann kurze Zeit später im Bereich der Schrebergärten unterhalb des Parkplatzes gesichtet werden. Er wurde dann widerstandslos durch eine Fahndungsstreife festgenommen. Die Flucht begründete er damit, keine gültige Fahrerlaubnis zu haben. Der Festgenommene wurde nach Beendigung der Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

