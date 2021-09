Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 57-Jähriger ruft die Polizei und wird in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstagabend, 11. September 2021, rief ein 57 Jahre alter Gelsenkirchener um 23.09 Uhr die Polizei, weil er sich durch Musik in einer Nachbarwohnung gestört fühlte. Später meldete sich der Mann erneut und gab an, dass es ihm zu lange dauert, bis die Polizei kommt und er das Problem nun mit Hilfe eines Küchenmessers selbst regeln wolle. Als die Beamten um 0.03 Uhr an der Albenhausenstraße in Bismarck eintrafen, ermahnten sie zunächst die verursachenden Ruhestörer. Da der Anrufer aber nach wie vor sehr aufgebracht und aggressiv war, nahmen die Beamten den Mann zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache.

