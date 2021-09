Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Zeugenhinweis

Gelsenkirchen (ots)

Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei hat am Freitagnachmittag, 10. September 2021, einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Buer vorläufig festnehmen können. Gegen 12.30 Uhr wurden die Beamten zu einem Waldstück an der Pawiker Straße gerufen. Eine 24-jährige Gelsenkirchenerin hatte zwei Männer beobachtet, die sich dort mit zwei hochwertigen Pedelecs aufhielten und etwas unter Blättern im dicht bewachsenen Teil des Waldes abdeckten und versteckten. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete eine der beiden Personen, die andere konnte von den Beamten festgehalten werden. Mit weiterer Unterstützung wurde anschließend das Waldstück abgesucht, dabei konnten die Einsatzkräfte eine Tasche mit mutmaßlichem Diebstahlwerkzeug finden. Außerdem stellte sich heraus, dass eines der beiden Pedelecs als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Werkzeug sowie die Fahrräder stellten die Polizeibeamten sicher. Der 38-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell