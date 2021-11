Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.11.2021

Heilbronn (ots)

Wichtige Mitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn:

Die steigenden Infektionszahlen machen deutlich, dass die Corona-Pandemie nicht vorüber ist. Um eine Überlastung des Gesundheitssystems in Baden-Württemberg zu verhindern, sind auch bei der Polizei weitergehende Schutzmaßnahmen erforderlich. Durch den regen Besucherverkehr sind Polizeidienststellen potentielle Ansteckungsorte. Um das Risiko so gering als möglich zu halten ist es erforderlich den Besucherverkehr hier auf ein erforderliches Maß einzuschränken. Die örtlich zuständigen Polizeireviere und -posten gewährleisten aber weiterhin die polizeiliche Versorgung. Die Erreichbarkeit in Notfällen ist jederzeit gewährleistet.

In Fällen, in denen es unbedingt erforderlich ist persönlich auf einer Dienststelle vorstellig zu werden, bittet die Polizei dringend darum, den Besuch im Vorfeld telefonisch anzukündigen und abzustimmen. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie unter: https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/. In Fällen einer Anzeigenerstattung gibt es die Möglichkeit die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg unter https://www.polizei-bw.de/internetwache/ zu nutzen. Diese ermöglicht es, Hinweise oder Anzeigen zu Straftaten zu übersenden, die kein sofortiges Tätigwerden der Polizei erfordern. Die Nachrichten werden vom Landeskriminalamt an die zuständige Polizeidienststelle weitergeleitet. Für dringende Meldungen oder Notrufe ist die Polizei immer über die Telefonnummer 110 erreichbar.

