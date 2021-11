Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Borgeln - Reh ausgewichen - Zwei Leichtverletzte

Welver (ots)

Eine 54-jährige Frau aus Welver befuhr am Donnerstag (25. November 2021) die Straße "Am Butterkamp", als gegen 19.30 Uhr plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die erschrockene Autofahrerin wich mit ihrem Wagen aus, beschädigte einen Leitpfosten und prallte gegen eine Feldauffahrt. Neben der 54-Jährigen wurde auch ein 34-jähriger Beifahrer aus Hamm leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5.000 Euro ein. Zu einer Kollision mit dem Reh kam es nicht. Die Polizei rät im Fall von plötzlich querendem Wild:

"Machen Sie keine unkontrollierten Lenkbewegungen. Halten Sie bei Gefahr im Zweifel das Steuer fest und bremsen mit aller Kraft. Riskieren Sie lieber eine Kollision mit dem Wild als mit einem Baum oder dem Gegenverkehr.

Nach einem Wildunfall sollte man immer die Polizei rufen, damit diese den Unfall ordnungsgemäß aufnehmen kann. Die Unfallstelle muss hinreichend abgesichert werden (Warndreieck, Warnblinklicht, etc.).(reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell