Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkaufswagen aufgebrochen

Lippstadt (ots)

Auf das Bargeld aus einem Verkaufswagen für Kartoffeln hatten es wohl unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch, 19 Uhr, auf Donnerstag (25. November 2021), 8 Uhr, abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen sie den Verkaufswagen an der Stirper Warte auf und eine darin befindliche Geldkassette auf. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell