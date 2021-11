Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Fußgängerin leicht verletzt

Erwitte (ots)

Ein 52-jähriger Radfahrer aus Erwitte befuhr am Donnerstag (25. November 2021), gegen 6 Uhr, den Ostwall in Richtung Osterbachstraße, als ein 81-jähriger Fußgänger die Straße überquerte. Der Radfahrer bemerkte den Fußgänger zu spät, woraufhin die beiden zusammenstießen und der 81-Jährige sich leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

