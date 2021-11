Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Flüchtiger Ladendieb

Soest (ots)

Am Mittwochabend (24. November 2021) kam ein Kunde um 19.37 Uhr in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Niederbergheimer Straße. Dort gab er vor unter anderem einen "Verdampfer" der IQOS und dazu passende Zigaretten kaufen zu wollen. Als der Verkäufer die Ware eingescannt hatte, packte der Unbekannte die Ware in einen mitgeführten Rucksack und verließ den Verkaufsraum fluchtartig, ohne zuvor zu bezahlen, in Richtung Innenstadt. Der Tatverdächtige wird beschrieben als

- Circa 20 Jahre alt - Schätzungsweise 175 cm groß, von dünner Gestalt - Mitteleuropäisches Aussehen, vermutlich Deutscher - Schwarze, nach hinten gekämmte Haare - Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und Hose.

Zeugenhinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell