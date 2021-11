Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Verkehrsunfallflucht auf der Bachstraße

Geseke (ots)

Circa 1.500 Euro Sachschaden und vom Unfallverursacher keine Spur. Am Mittwoch (24. November 2021) zwischen 10.00 Uhr und 11.45 Uhr wurde ein dort geparkter, roter Skoda Fabia beim Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach der Unfallaufnahme geht die Polizei davon aus, dass am Wagen des Verursachers an der vorderen linken Fahrzeugseite ein frischer Unfallschaden entstanden sein müsste. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder einem Fahrzeug mit einer solchen beschriebenen frischen Schadstelle machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu informieren. (reh)

