Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Handy geortet - Tatverdächtiger festgenommen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (23. November 2021) ließ ein Mitarbeiter sein Handy im bereits leeren Restaurant in der Fleischhauer Straße im Thekenbereich liegen. Als er kurz darauf, gegen 21 Uhr, wieder zurückkam, stellte er fest, dass das Handy nicht mehr dort lag. Ein Familienmitglied konnte daraufhin mittels App das Handy orten. Der aktuelle Besitzer reagierte jedoch nicht auf Anrufversuche, sodass mehrere Familienmitglieder aufgrund der übermittelten Ortungsdaten auf einen 35-jährigen Lippstädter stießen, der gerade im Bereich der Overhagener Straße unterwegs war. Ein erneuter Anrufversuch ließ das entwendete Handy im Rucksack des 35-Jährigen klingeln. Der Mitarbeiter forderte den Tatverdächtigen auf, bis zum Eintreffen der Polizei zu warten und das Handy wieder herauszugeben. Im Rahmen eines Gerangels wurde die Frau des Mitarbeiters leicht verletzt. Der 35-Jährige gab nun freiwillig das Handy heraus und lief davon. Durch weitere Zeugenangaben konnte der Tatverdächtige letztendlich, nach der Umstellung eines Hauses durch die Polizei, versteckt im Keller eines Mehrfamilienhauses angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Lippstädter lag zudem ein Haftbefehl vor. Ein mitgeführtes, verbotenes Einhandmesser, das der Tatverdächtige im Rucksack mitgeführt hatte, stellten die Beamten sicher. Da der 35-Jährige angab, an dem Tag noch einen Joint geraucht zu haben, wurde eine Blutprobe angeordnet. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell