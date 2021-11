Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Fußgängerin über Motorhaube geschleudert

Warstein (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (23. November 2021) wurde eine 59-jährige Fußgängerin aus Warstein leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine 63-jährige Autofahrerin aus Warstein befuhr, gegen 17.55 Uhr, die Franz-Hegemann-Straße in Richtung Warstein, als die dunkel gekleidete Fußgängerin für sie unvermittelt die Fahrbahn betrat und die Straße queren wollte. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte sie einen Frontalaufprall der 59-Jährigen nicht mehr verhindern. Sie wurde über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. (reh)

