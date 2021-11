Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Opferschützer geht nach über 45 Dienstjahren

Kreis Soest (ots)

Gestern (23. November 2021) verabschiedete der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link, nach über 45 Dienstjahren Kriminalhauptkommissar Albert Gross in den Ruhestand. Der 62-Jährige fing 1976 in Stukenbrock an und kam über Köln bereits 1984 in die Kreispolizeibehörde Soest. Nachdem er im Einsatztrupp, der Ermittlungsgruppe Rauschgift und im Forum Jugendkriminalität tätig war, fand er seine Passion vor 15 Jahren im Opferschutz. Als Vertreter für Schwerbehinderte und sozialer Ansprechpartner stand er stets für alle Mitarbeitenden kompetent zur Verfügung.

Neben seinen bewegenden Momenten als Opferschützer in Lüchte, sprach der scheidende Hauptkommissar auch über seine tiefe Dankbarkeit, dass ihn 1976 der Einstellungsberater mit den Worten: "Wer hat keine Lust mehr auf die Schule und will 1.000 DM im Monat verdienen." ködern konnte. "Ich bin so froh, dass ich diesen Beruf erlernen und bis heute ausüben durfte." so Albert Gross.

