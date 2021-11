Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Ein Leichtverletzter und 15.000 Euro Sachschaden - Fahrzeug mit Fernlicht fährt weiter

Lippstadt (ots)

Mit einem Leichtverletzten und circa 15.000 Euro Sachschaden endete am Dienstag (23. November 2021), gegen 16.23 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Glaseweg (K48) in Overhagen. Ein 19-jähriger Fahrer eines Transporters aus Lippstadt befuhr zuvor den Glaseweg in Richtung Overhagen, als ihm ein Fahrzeug mit Fernlicht mittig auf der Straße entgegenkam. Der 19-Jährige wich nach rechts aus und geriet mit seinem Autoreifen auf ein angrenzendes Feld, wonach er die Kontrolle über den Transporter verlor und sich mehrfach überschlug. Das Fahrzeug kam in Seitenlage zum Stillstand. Der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Fahrzeuges kümmerte sich nicht weiter um den Leichtverletzten, sondern setzte die Fahrt unvermittelt fort. Der Lippstädter wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu dem anderen Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell