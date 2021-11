Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Wohnmobil abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Durch einen lauten Knall wurde eine Zeugin in der Nacht zu Dienstag (23. November 2021) aus dem Schlaf gerissen. Die Ursache hierfür war schnell gefunden. Ein an der Westönner Bundesstraße seit längerem geparktes Wohnmobil brannte. Nachdem die Feuerwehr das Feuer löschen konnte, beschlagnahmte die Polizei den Brandort. Nach ersten Ermittlungen ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugen, denen in der Nacht zu Dienstag zwischen 01.00 Uhr und 01.40 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Westönner Bundesstraße in der Nähe zur Breite Straße aufgefallen war. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

