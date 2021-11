Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Fahrräder aus Schuppen entwendet

Warstein (ots)

Aus einem unverschlossenen Schuppen am Heinrich-Gudemann-Ring entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag (22. November 2021), 14.40 Uhr drei Fahrräder. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Fahrräder (schwarze Mountainbikes der Marke Raymon Full Ray E-Nine 5.0 sowie ein blaues Mountainbike von Cube 22 Stereo 120 Pro) machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell