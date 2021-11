Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Vollbringen - Auto überschlägt sich mehrfach

Ense (ots)

Am Montag (22. November 2021) befuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Ense die Straße "Lanner" (L745), als sie nach Zeugenangaben gegen 17.35 Uhr in einer leichten Linkskurve plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit dem Wagen mehrfach überschlug. Die 18-Jährige konnte noch selbständig ihr Auto verlassen. Zeugen informierten die Rettungsleitstelle und kümmerten sich um die junge Frau. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde. (reh)

