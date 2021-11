Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfallflucht in der Thomästraße

Soest (ots)

Eine Autobesitzerin stellte am Montag (22. November 2021), gegen 11.15 Uhr an ihrem blauen Renault Megane in der Thomästraße einen frischen Unfallschaden fest. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 3.000 Euro ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell