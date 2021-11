Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Verkehrsunfallflucht "Unterm Haane"

Warstein (ots)

Schätzungsweise 1.000 Euro Sachschaden an einem grauen Toyota Auris sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht am Montag (22. November 2021), zwischen 07.15 Uhr und 14.05 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "Unterm Haane" in Belecke. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

