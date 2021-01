Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Innenstadt: Frau vergewaltigt - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend (19. Januar 2021) wurde eine junge Frau überfallen und vergewaltigt. Die Polizei fahndet nach zwei Männern.

Die 27-Jährige saß in ihrem Auto, welches an der nördlichen Seite der Liebfrauenkirche auf der Straße "Von-Itter-Platz" stand. Sie bemerkte zwei Männer, die auffällig zu ihr ins Auto hineinsahen. Deshalb war sie erst ausgestiegen, nachdem sie sich scheinbar entfernt hatten. Als sie schließlich zu ihrem Kofferraum ging, wurde sie von hinten angegriffen. Anschließend kam es gegen ihren Willen gewaltsam zu sexuellen Handlungen durch einen Mann. Möglicherweise hat der Mittäter das Geschehen mit seinem Smartphone gefilmt. Nach der Tat entfernten sich die beiden Männer in Richtung Geldernsche Straße.

Der Haupttäter war ungefähr 1,80 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und trug einen schwarzen Vollbart. Er hatte eine etwas dunklere Hautfarbe und einen Mund-Nasen-Schutz vor dem Gesicht. Der andere war circa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Der hatte dunklere Haut, ein Tuch vor dem Mund und trug eine schwarze Steppjacke, eine graue Hose und eine schwarze Mütze. Beide Personen sprachen untereinander vermutlich in einer Sprache aus dem arabischen Raum.

Die Tat hat sich zwischen 21 und 22 Uhr ereignet: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat verdächtige Personen im Bereich der Liebfrauenkirche oder auf der Geldernschen Straße gesehen? Zur Tatzeit sollen ein Pärchen und zwei weitere Frauen an den beiden Männern und ihrem Opfer vorbeigegangen sein: Auch sie werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der 02151 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden, um ihre Beobachtungen zu schildern.

