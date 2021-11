Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Hund frisst violette Substanz

Lippetal (ots)

Eine Hundehalterin teilte der Polizei mit, dass ihre Hündin in der letzten Woche bei einem Spaziergang an der Sportplatzstraße in Herzfeld in der Nähe einer Hecke etwas von einer violetten, breiigen Substanz gefressen hatte. Nachdem sich die Hündin circa 45 Minuten später übergeben hatte und zusammengebrochen war, fuhr sie mit ihr in eine Tierklinik. Hundehalter werden gebeten in dem Bereich besonders darauf zu achten, was die Tiere zu sich nehmen wollen. (reh)

