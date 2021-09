Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Schlägerei in Korbacher Straße: Drei Verletzte; Ermittlungen dauern an

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Eine Schlägerei vor einer Disko in der Korbacher Straße endete in der Nacht zum Sonntag mit zwei Schwer- und einem Leichtverletzten. Die Tätergruppe war vor Eintreffen der Polizei vom Tatort geflüchtet. Die Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern derzeit an.

Die Polizei war gegen 5:20 Uhr von Zeugen in die Korbacher Straße gerufen worden. Dort trafen die eintreffenden Streifen auf einen 27-Jährigen aus Kassel, der eine blutende Verletzung im Gesicht hatte, sowie auf einen 38-Jährigen aus Hofgeismar, der scheinbar Knochenbrüche im Gesicht erlitten hatte. Beide Männer wurden umgehend vom Rettungsdienst versorgt, der 38-Jährige später in ein Krankenhaus gebracht. Im weiteren Verlauf wurden Beamten zudem auf einen dritten Verletzten auf einem nahegelegenen Firmengrundstück aufmerksam. Der 29-Jährige aus Habichtswald war schwer am Kopf verletzt und musste anschließend ebenfalls in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Wie sich glücklicherweise später herausstellte, waren die Verletzungen allesamt nicht lebensgefährlich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zunächst in der Disko zu einem Streit der beiden Gruppen gekommen, die letztlich vor der Disko in einer Schlägerei endete. Der 29-Jährige hatte dabei offenbar die Flucht angetreten, war aber von mehreren Tätern verfolgt und auf dem Firmengelände zusammengeschlagen worden. Als ein Zeuge darauf aufmerksam wurde, sollen die vier bis fünf Männer in Richtung Friedrich-Bonhoeffer-Straße geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und zu den unbekannten Tätern dauern aktuell an.

