Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Raubüberfall auf Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (23. November 2021) suchte ein unbekannter Räuber gegen 22.55 Uhr einen Kiosk an der Overhagener Straße auf. Unter dem Vorwand etwas kaufen zu wollen sprach er die dort arbeitende Zeugin durch die geöffnete Durchreiche des Kiosks an. Anschließend zog er eine augenscheinliche Pistole und forderte Geld. Die Zeugin schloss daraufhin das Fenster und rief ihren Mann. Nachdem der Räuber gegen die geschlossene Scheibe der Durchreiche schlagen konnte, rannte er weg. Der Ehemann versuchte ihn auf der Flucht festzuhalten, was jedoch misslang. Die Polizei konnte am Tatort u.a. ein Magazin mit Schreckschusspatronen auffinden und stellte diese sicher. Der Flüchtige wird beschrieben als

- circa 175 cm groß - sprach deutsch - Er trug eine Maske und ein schwarzes Oberteil.

Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtenden machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell