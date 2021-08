Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Versuchter Einbruch

Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Am Samstag gegen 18.50 Uhr rief eine Hauseigentümerin eines freistehenden Einfamilienhauses am Waldheideweg die Polizei. Die Hünxerin hatte frische Hebelspuren an der Eingangstür entdeckt. Polizisten sicherten später Spuren in Höhe des Türschlosses, denn offensichtlich hatte jemand versucht, die Tür aufzuhebeln.

Der Frau waren die Beschädigungen aufgefallen, nachdem sie ein für sie ungewöhnliches Erlebnis stutzig gemacht hatte.

Am gleichen Nachmittag hatte bei ihr eine unbekannte, südländisch aussehende Frau "Sturm" geklingelt.

Als die Hünxerin öffnete, schien die Unbekannte überrascht zu sein. Nachdem die 51-Jährige fragte, was sie von ihr wolle, gab die Unbekannte an, jemanden zu suchen und entfernte sich in Richtung eines weißen Transporters, der an der Einfahrt parkte.

Die Hünxerin erkannte auf dem Fahrersitz einen jungen Mann. Nachdem die Unbekannte eingestiegen war, entfernte sich der Transporter.

Da der 51-Jährigen dieses Verhalten eben komisch vorkam, sah sie sich ihren Hauseingang und die Einfahrt genauer an und entdeckte hierbei die Hebelspuren.

Ob das unbekannte Pärchen auskundschaften wollte, ob jemand zu Hause war oder ob es sich lediglich um einen Zufall handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen, die derzeit andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

