POL-WES: Voerde - Einbrecher im Vereinsheim

Polizei sucht weitere Zeugen

In der Zeit von Donnerstag, 23.45 Uhr, bis Freitag, 09.25 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in das Gebäude eines Schützenvereins an der Lindenstraße ein.

Die Einbrecher stahlen diverse Pokale und einen Monitor.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

